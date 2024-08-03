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BBC

البحرية البريطانية: اندلاع حريق في سفينة بعد إصابتها بمقذوف ناري قرب اليمن

11:15 م السبت 03 أغسطس 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، اندلاع حريق على متن سفينة على بعد 125 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن اليمنية إثر إصابتها بمقذوف ناري.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 170 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن.

وكان زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، عبد الملك الحوثي، قال إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

وتستمر الجماعة الموالية لإيران في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، كما أدرجت السفن البريطانية والأمريكية على قائمة أهدافها ردا على الغارات الجوية التي تشنها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

مقذوف ناري اليمن البحرية البريطانية ميناء عدن استهداف سفينة
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