هاريس ترفض مناظرة ترامب على قناة ''فوكس نيوز''

واشنطن - (د ب أ)

رفضت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس اقتراحا من خصمها الجمهوري دونالد ترامب لمناظرتها أمام جمهور يحضر المناظرة مباشرة على قناة "فوكس نيوز"، قائلة إنها تلتزم بموعد محدد مسبقا على قناة "إيه بي سي نيوز".

بدأ الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لعام 2024 الجولة الأخيرة من الهجوم اللفظي في وقت متأخر من أمس الجمعة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إنه "اتفق مع فوكس نيوز" على مناظرة هاريس في 4 سبتمبر في ولاية بنسلفانيا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وردت حملة هاريس بأن ترامب "يحاول التراجع عن المناظرة التي وافق عليها بالفعل" وأنها "ستكون هناك بطريقة أو بأخرى" على قناة "إيه بي سي" في 10 سبتمبر - وهي مواجهة وافق عليها ترامب وجو بايدن قبل أن ينهي الرئيس محاولة إعادة انتخابه.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن الاتفاق السابق انقضى بخروج بايدن من السباق الرئاسي.

كما أشار إلى تضارب المصالح، قائلا إنه في دعوى قضائية مع "إيه بي سي" والمذيع جورج ستيفانوبولوس.

ورفض ترامب وحملته في السابق الالتزام بأي نقاش آخر، قائلين إن هذه الخطط لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها حتى يختار الديمقراطيون رسميا بديلهم لبايدن.

وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية أمس الجمعة إن هاريس حصلت على عدد كاف من المندوبين في التصويت الافتراضي للحزب لتأمين الترشيح، وينتهي الاقتراع يوم الاثنين.