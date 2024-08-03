مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: إيران ستنتقم من "العدو الصهيوني"

طهران - (د ب أ)

قال مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي إن "دماء شهداء المقاومة الطاهرة ستبقى إلى الأبد وستنتقم الجمهورية الإسلامية لهذه الدماء من العدو الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسجدي، "شارك في مراسم تشييع الشهيد ميلاد بيدي، المستشار الإيراني في لبنان".

وأشار مسجدي إلى "أن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة ستبقى خالدة وستنتقم الجمهورية الإسلامية لهذه الدماء من العدو الصهيوني".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت عن مقتل مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.