حماس عن قصف مدرسة تأوي نازحين: إصرار على الاستمرار في حرب الإبادة

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن الهجوم الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي آلاف النازحين بحي الشيخ رضوان يعد إصراراً من حكومته الإرهابية على الاستمرار في حرب الإبادة.

وكشفت حماس، عن استشهاد 15 من النازحين المدنيين وإصابة العشرات في الهجوم الإجرامي للاحتلال على مدرسة حمامة بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وحذرت حماس، من استمرار السياسة الإجرامية التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى قتل وإرهاب وإخضاع الفلسطينيين ودفعه للهجرة عن أرضه.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، باستشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة النازحين في حي الشيخ رضوان مرتين، مؤكدة أن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث الشهداء.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بصاروخ مباشر مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان بغزة مرة أولى ثم هدد بقصفها مجددا.

من جانبه، زعم جيش الإسرائيلي، أن القصف استهدف مجمعا في حي الشيخ رضوان كان يستخدم في السابق كمدرسة، مدّعيا أن مقاتلاته نفذت غارة على المجمع بعد معلومات استخبارية عن استخدامه كمقر قيادة وسيطرة تابع حماس.