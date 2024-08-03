حزب الله يستهدف مبان إسرائيلية في مستعمرة "أفيفيم" ‏بالأسلحة الصاروخية

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان بعد ظهر اليوم السبت أن عناصره استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة "أفيفيم" الإسرائيلية ‏بالأسلحة الصاروخية، ردا على اعتداءات إسرائيل على بلدة كفركلا الجنوبية.

واستهدف القصف والغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عددا من المناطق في جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله في بيان بعد ظهر اليوم أن عناصره استهدفوا موقع "حدب يارون" الإسرائيلي بالقذائف ‏المدفعية، وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أجواء عدد من المناطق في جنوب لبنان وشرقه وفي جبل لبنان.

كان حزب الله أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان إنه تمت إصابة المبنى بصورة مباشرة، مشيرا أيضا إلى استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أحد عناصرها هو علي نزيه عبد علي من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 418 شهيدا.

واستهدف القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بلدتي رب ثلاثين والعديسة في جنوب لبنان، واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة يارون الجنوبية بالقذائف المباشرة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة حولا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وأغارت طائرة حربية إسرائيلية على بلدة طيرحرفا في وقت سابق من اليوم، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل واستهدفت الحي الغربي في محيط الجبانة والحي الجنوبي محيط البركة في البلدة، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.