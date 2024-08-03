إعلان

BBC

السفارة الروسية في بيروت تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

07:01 م السبت 03 أغسطس 2024

السفارة الروسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
أعربت السفارة الروسية في بيروت، اليوم السبت، عن قلقها إزاء التهديد بحدوث تدهور حاد للأوضاع بالشرق الأوسط، مطالبة الأطراف بضبط النفس وعدم التصعيد.
ونصحت السفارة الروسية في بيروت، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حاليا بسبب التصعيد الملحوظ على الصعيدين العسكري والسياسي.
بدورها، قالت الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن على الأمريكيين غير الراغبين في مغادرة لبنان تجهيز خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في ملاجئ.
وأوضحت أن على الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان عدم الاعتماد على الحكومة الأمريكية في هذا الصدد.
فيما دعت السفارة الأمريكية في بيروت، مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز "أي تذكرة متاحة لهم"، لافتة إلى أنه يمكن لرعاياها الذين يفتقرون إلى المال اللازم للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بها للحصول على مساعدة مالية.
وقبل أيام، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، كما طالبت المتواجدين في بيروت إلى سرعة مغادرتها بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

السفارة الروسية لبنان بيروت حزب الله لبنان وإسرائيل إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البحرية البريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 170 ميلًا بحريًا جنوب غربي عدن

إعلان

إعلان

أمطار تصل لـ"سيول" بهذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس غدا الأحد
بالصور.. انتشار أول جثة من أسفل عقار الساحل المنهار
اعتماد قائمة الأوائل أولًا.. مصادر: جار مراجعة نتيجة الثانوية العامة والإعلان في هذا الموعد
أولمبياد باريس| آدم أصيل.. حكاية مَصري يلعب لتركيا: "غيرت اسمي وبلدي لأكون بطلا"