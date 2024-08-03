السفارة الروسية في بيروت تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

وكالات

أعربت السفارة الروسية في بيروت، اليوم السبت، عن قلقها إزاء التهديد بحدوث تدهور حاد للأوضاع بالشرق الأوسط، مطالبة الأطراف بضبط النفس وعدم التصعيد.

ونصحت السفارة الروسية في بيروت، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حاليا بسبب التصعيد الملحوظ على الصعيدين العسكري والسياسي.

بدورها، قالت الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن على الأمريكيين غير الراغبين في مغادرة لبنان تجهيز خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في ملاجئ.

وأوضحت أن على الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان عدم الاعتماد على الحكومة الأمريكية في هذا الصدد.

فيما دعت السفارة الأمريكية في بيروت، مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز "أي تذكرة متاحة لهم"، لافتة إلى أنه يمكن لرعاياها الذين يفتقرون إلى المال اللازم للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بها للحصول على مساعدة مالية.

وقبل أيام، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، كما طالبت المتواجدين في بيروت إلى سرعة مغادرتها بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

