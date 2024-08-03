وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: اغتيال هنية هو اغتيال لصفقة الأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون، اليوم السبت، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هو اغتيال لفرصة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأكد يعلون، أنه لا يوجد هدف استراتيجي للحرب ويتم التضحية بالأسرى الإسرائيليين بهدف البقاء السياسي.

وتشهد إسرائيل استنفارا عسكريا واسعا، في أعقاب عملية اغتيال هنية في طهران، غداة حضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وتوعدت إيران بالرد على اغتيال هنية وكذا رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، بشكل "غير مسبوق".