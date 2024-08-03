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10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة

06:19 م السبت 03 أغسطس 2024

10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة النازحين في حي الشيخ رضوان مرتين، مؤكدة أن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث الشهداء.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بصاروخ مباشر مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان بغزة مرة أولى ثم هدد بقصفها مجددا.

من جانبه، زعم جيش الإسرائيلي، أن القصف استهدف مجمعا في حي الشيخ رضوان كان يستخدم في السابق كمدرسة، مدّعيا أن مقاتلاته نفذت غارة على المجمع بعد معلومات استخبارية عن استخدامه كمقر قيادة وسيطرة تابع حماس.

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