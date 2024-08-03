الشرطة الهندية تكثف الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية ومؤسسة يهودية

نيودلهي- (د ب أ)

قامت شرطة دلهي بمراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بالسفارة الإسرائيلية ومؤسسة بيت حاباد اليهودية، عقب تحذيرات من وكالات الاستخبارات الهندية على خلفية مقتل أحد قادة حماس في طهران.

في 31 يوليو الماضي، استشهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وحارسه الشخصي في هجوم أصاب مقر إقامة هنية في طهران. وقد هددت إيران بالرد.

وقالت مصادر لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية إن كبار ضباط القوة عقدوا اجتماعا لتعزيز الإجراءات الأمنية حول المبنيين الإسرائيليين في العاصمة الوطنية.

وقال ضابط كبير إنه تم بالفعل تطبيق إجراءات أمنية متعددة الطبقات مع تركيب العديد من كاميرات المراقبة حول كلا المبنيين، مضيفا أنه قد يتم نشر المزيد من الأفراد إذا لزم الأمر.

وفي السنوات الثلاث الماضية، وقع انفجاران منخفضا الشدة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية.

ولم يصب أحد في كلا الهجومين.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس العام الماضي.