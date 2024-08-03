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BBC

مسؤولون أمريكيون: الرد الإيراني على إسرائيل قد يكون مشابهًا لهجوم أبريل

03:41 م السبت 03 أغسطس 2024

مسؤولون أمريكيون الرد الإيراني على إسرائيل قد يكون

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وكالات

قال مسؤولون أمريكيون إن "الهجوم الإيراني المتوقع قد يكون مشابهًا لهجوم أبريل الماضي الذي شنته طهران على إسرائيل، وقد يكون أكبر وأكثر تعقيدًا"، حسب ما نقلته شبكة"سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن "الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل قد يحدث في الأيام المقبلة ردًا على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، والقائد في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، وأن واشنطن تراقب".

وفي أبريل الماضي أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل بعد أن توعدت بالانتقام للهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، والذي يُعد أول هجوم مباشر ضد إسرائيل.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على القنصلية الإيرانية، لكن طهران اتهمت تل أبيب أنها وراء ذلك.

وقالت إيران إن "القصف الذي تعرضت له إسرائيل هو رد على الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل أحد كبار القادة الإيرانيين".

وقُتل 13 شخصًا، من بينهم العميد محمد رضا زاهدي – أحد كبار القادة في فيلق القدس الذي يمثل الحرس الثوري الإيراني خارج البلاد – الذي يُعد من أبرز الشخصيات الإيرانية التي تتولى مسؤولية تسليح مقاتلي حزب الله.

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