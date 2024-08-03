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BBC

كيف تم اغتيال هنية؟.. الحرس الثوري يكشف التفاصيل كاملة

03:11 م السبت 03 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني، إن التحقيقات التقنية تظهر أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية نفذ بمقذوف يزن رأسه 7.5 كيلوغرامات.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن العملية تمت عن طريق إطلاق مقذوف قصير المدى من خارج مكان إقامة هنية.

ولفت إلى أن المبنى الذي كان فيه هنية هو مقر لإقامة الضيوف الأجانب ويخضع لكافة البروتوكلات الأمنية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن اغتيال هنية تم بتخطيط وتنفيذ من جانب الكيان الصهيوني ودعم من الولايات المتحدة.

وتابع أن "دماء القائد إسماعيل هنية لن تذهب هدرا والنظام الصهيوني سيتلقى العقاب الشديد على الجريمة، وانتقام طهران سيكون شديدا وفي الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة الملائمة".

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، الاحتلال الإسرائيلي سعى عبر عمليته في طهران لإحداث فتنة في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة، لافتًا إلى أنه رغم صمت إسرائيل، فلا شكوك بأنه يقف وراء تنفيذ العملية والتخطيط لها.

هنية الحرس الثوري الإيراني إيران
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