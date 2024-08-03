الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستلقى العقاب الشديد على جريمة اغتيال هنية

وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية ستكون تداعياته مدمرة على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، دماء القائد إسماعيل هنية لن تذهب هدرا والنظام الصهيوني سيتلقى العقاب الشديد على الجريمة.

ولفت الحرس الثوري الإيراني، إلى أن التحقيقات التقنية تظهر أن اغتيال هنية نفذ بمقذوف يزن رأسه 7.5 كيلوجرام.

وأوضح أن العملية تمت عن طريق إطلاق مقذوف قصير المدى من خارج مكان إقامة هنية.