وزير الخارجية اللبناني: الخيارات العسكرية ستؤدي إلى تفاقم الصراع

بيروت- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب أن "الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت عن بوحبيب قوله خلال تلقيه اتصالا من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن ، إن "تطبيق كافة القرارات الاممية في المنطقة من شأنه أن ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام دائم".

وأكد مجددا "ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701"، موجها الشكر إلى نظيره الدانماركي لدعمه.

وعبر الوزير راسموسن عن موقف بلاده "الداعم لموقف الحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشددا على "ضرورة احترام الشرعية الدولية لصالح كافة الدول والصغيرة تحديدا، لصون السلم والأمن الدوليين".

وأعرب راسموسن عن تعازيه في الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي طالت بيروت مساء الثلاثاء الماضي.