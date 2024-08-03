متظاهرون يحتشدون أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا دعما لفلسطين

جاكرتا- (د ب أ)

نظم متظاهرون، تابعون لـ"تحالف المدافعين الإندونيسيين عن فلسطين"، مظاهرة سلمية أمام سفارة الولايات المتحدة، في وسط جاكرتا، للتعبير عن دعمهم لفلسطين.

وذكرت وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية أن حشودا تجمعت صباح اليوم السبت أمام السفارة الأمريكية وطالبت إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية.

ودعا زيتون راسمين، المنسق بالتحالف، الشعوب والمجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها.

وأكد زيتون "نطالب أيضا بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن المنطقة بشكل دائم".

وحث زيتون أيضا جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، على تقديم مساعدات عسكرية في قطاع غزة ، لإنقاذ السكان من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.