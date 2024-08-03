نيويورك تايمز: أوستن أمر القوات الأمريكية بالدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم

وكالات

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله: إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر القوات الأمريكية بالتحرك دفاعا عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم.

وأضاف المسؤول بالبنتاجون، أن سفن حربية أمريكية موجودة في البحر المتوسط ستقترب من سواحل إسرائيل.

وفيما سبق أجرى وزير الدفاع الأمريكي، اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، صباح اليوم السبت.

وتناول الوزيران الحديث حول "التهديدات المزعزعة للاستقرار التي تشكلها إيران وشركاؤها ووكلاؤها"، بحسب بيان قدمته نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، سابرينا سينج.

وتعهد أوستن خلال الاتصال بأن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أمن إسرائيل، وذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، والقيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، أصبح وشيكًا".

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، إن "أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي بالتدابير الإضافية، لتشمل التغييرات الحالية والمستقبلية في وضع القوة الدفاعية، التي ستتخذها الوزارة لدعم الدفاع عن إسرائيل".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن "المزيد من التصعيد ليس أمرًا لا مفر منه وأن جميع الدول في المنطقة ستستفيد من خفض التصعيد في التوترات، من خلال استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاقية إطلاق سراح الأسرى".