وزير الدفاع الألماني: مشاركة الجيش في مهمة لحماية إسرائيل تتطلب تفويضًا برلمانيًا

كامب بونيفاس- (د ب أ)

استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مشاركة جيش بلاده في حماية إسرائيل من هجوم إيراني كبير محتمل.



وقال بيستوريوس على هامش زيارة لقاعدة كامب بونيفاس العسكرية على خط الحدود بين الكوريتين إن أي دعم عسكري بالمواد بأي شكل من الأشكال سيتعين اتخاذ قرار بشأنه، "إذا وقع هذا الأمر"، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يشارك في المناقشات الحالية التي تجري في برلين.

ورد بيستوريوس على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا - على غرار الولايات المتحدة أو شركاء آخرين - يمكنها أيضا المشاركة في عملية لحماية إسرائيل، وقال إن أي مشاركة لجنود ألمان، " أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق بالنسبة لي"، وستتطلب تفويضا من البرلمان الألماني (بوندستاج)، و"لذلك فإن هذه المسألة غير مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي".

وكان أعضاء في الحكومة الألمانية أكدوا مرارا أن أمن إسرائيل يمثل "مصلحة وطنية" ألمانية، دون توضيح العواقب الدقيقة لذلك.

وخلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، شاركت عدة دول في إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة بالفعل أنها ستحرك سفنا حربية وطائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط في ضوء تدهور الوضع بالمنطقة، وأضافت أن الأمر يتعلق بتحسين حماية قواتها في المنطقة، وزيادة الدعم للدفاع الإسرائيلي، وضمان استعداد الولايات المتحدة لمختلف الاحتمالات.

وبعد الاغتيال المستهدف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، هددت إيران إسرائيل بانتقام واسع النطاق. وهناك مخاوف من أن يؤدي الحادث إلى دفع إسرائيل وإيران إلى حافة الحرب.





