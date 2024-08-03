قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية بطولكرم بقنابل الغاز

وكالات



قال مراسل الجزيرة إن أفرادا بالطواقم الصحفية في طولكرم أصيبوا بحالات اختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم.

كما قال المركز الفلسطيني للإعلام إن أحمد الصباغ أحد قادة سرايا القدس- كتيبة مخيم نور شمس استشهد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة يستقلها شبان فلسطينيون صباح اليوم في بلدة زيتا بطولكرم في الضفة الغربية.

#عاجل | استش&اد المجا.هد احمد الصباغ الملقب "الدحروكي" احد قادة سراايا القدس-كتيبة مخيم نور شمس بعد قيام طيران الاحتلال بقصف مركبة كان يستقلها قرب بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم pic.twitter.com/hGuMeO3dKq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024

وفيما سبق قال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في الضفة الغربية إن 5 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

تجمهر الأهالي في موقع اغتيال الاحتلال لعدة شبان مقاومين، بعد قصف مركبتهم شمال طولكرم. pic.twitter.com/gyhwewH6Bx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2024

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين في الغارة التي استهدفت المركبة.





