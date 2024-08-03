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قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية بطولكرم بقنابل الغاز

12:33 م السبت 03 أغسطس 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

قال مراسل الجزيرة إن أفرادا بالطواقم الصحفية في طولكرم أصيبوا بحالات اختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم.

كما قال المركز الفلسطيني للإعلام إن أحمد الصباغ أحد قادة سرايا القدس- كتيبة مخيم نور شمس استشهد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة يستقلها شبان فلسطينيون صباح اليوم في بلدة زيتا بطولكرم في الضفة الغربية.

وفيما سبق قال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في الضفة الغربية إن 5 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين في الغارة التي استهدفت المركبة.



قوات الاحتلال قنابل الغاز فلسطين
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