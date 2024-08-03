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قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:29 م السبت 03 أغسطس 2024

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين أرشيفة

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رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيليّة، أمس واليوم السبت، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم صحفيان إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وأشار نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أنّ "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 9920، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".


قوات الاحتلال الضفة الغربية القوات الإسرائيليّة
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