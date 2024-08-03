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4 مليون في 24 ساعة.. الداخلية تواصل مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي

12:20 م السبت 03 أغسطس 2024

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 مليون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية جرائم الاتجار غير المشروع العملات الأجنبية
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