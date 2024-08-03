مسؤولة أممية تدعو إلى تقديم مساعدات فورية إلى السودان

نيويورك- (د ب أ)

قالت جويس مسويا القائمة بأعمال مسؤول الإغاثة التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن تأكيد حدوث مجاعة في ولاية شمال دارفور بالسودان هو تذكير واقعي بمسؤولية المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات المنقذة للحياة على الفور.

وقالت مسويا القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إن الفتح الفوري لطرق إيصال المساعدات أمر حيوي لتوصيل مواد الإغاثة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي ترأسه مسويا، إن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، معيار معترف به دوليا، ذكر يوم الخميس أن الصراع في السودان دفع المجتمعات المحلية في ولاية شمال دارفور إلى المجاعة، خاصة في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر عاصمة الولاية.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، إن "الأمم المتحدة وشركائها في السودان يدركون هذه النتائج التي تعكس خطورة الوضع الإنساني على الأرض... لقد عانى شعب السودان بلا توقف منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من 15 شهرا".

وأضافت أن المجاعة أزمة مصطنعة يمكن حلها إذا تحملت كل الأطراف والجهات المعنية مسؤوليتها وأوفت بالتزاماتها تجاه الشعب الذي هو في حاجة ماسة للمساعدة.





