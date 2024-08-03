روسيا تدمر 75 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليلة الماضية، 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان لوزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة بدون طيار فوق مقاطعة روستوف، وثمانية فوق مقاطعة كورسك".

وأضاف البيان: "تم إسقاط 9 مسيرات فوق بيلجورود، و17 فوق أورلوفسكايا، واثنتين فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فارونيج، ومسيرة فوق بحر آزوف، ومسيرة فوق إقليم كراسنودار".

وقال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف الحاكم في منشور في قناته على تطبيق"تليجرام": "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".

وتقول روسيا إن "العملية العسكرية الخاصة"، التي أطلقتها موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك.





