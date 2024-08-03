معاريف: حالة استنفار قصوى بإسرائيل تحسبا لرد إيراني

وكالات



قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: إن إسرائيل في حالة استنفار قصوى تحسبا لرد إيراني واسع، وسط تقديرات باستهداف خطوط الكهرباء والاتصالات.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه تم تزويد مستشفيات كبيرة بالوقود وأجهزة توليد الكهرباء وإخلاء مرائب السيارات لاستخدامها مستشفيات محصنة.

وأوضحت أن تزويد مستشفيات إسرائيلية بهواتف تعمل بالأقمار الصناعية تأهبا للتعامل مع انقطاع الاتصالات.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي نشر رسالة تهديد لإسرائيل، على منصة "إكس" تويتر سابقًا.

وقال المرشد الإيراني "لقد انتهى النظام الصهيوني".

رژیم صهونیستی رفتنی است. — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 3, 2023



وخرجت خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء التي تفيد بأن إيران تستعد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أثناء تواجده في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأيضًا اغتيال والقائد بحزب الله فؤاد شكر في لبنان.

البداية جاءت مع إعلان العديد من وسائل الإعلام العبرية، عن تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة,

البعض تنبأ بأن العطل كان سببه هجوم سيبراني، وآخرين أكدوا أن العطل كان بسبب الضغط على النظام الخاص بالمطارات نتيجة مغادرات العديد من السكان في إسرائيل نظرا للخوف من الرد الإيراني.

بعد ساعات قليلة من إعلان العطل بالمطارات، خرج مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة ليتحدث عن أنه: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".





