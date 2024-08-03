"نورتي عيلتنا جدو".. أول تعليق من ملك الأردن وزوجته على ولادة حفيدتهما

وكالات

علق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ولادة حفيدته الأولى "إيمان بنت الحسين"، إذ بارك للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

وهنأ العاهل الأردني في تغريدة نشرها على منصة إكس، نجله الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

وقال العاهل الأردني في تغريدته "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 3, 2024

من جهتها نشرت الملكة رانيا، والدة ولي العهد تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: " الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".

الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) August 3, 2024

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا، اليوم السبت، جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وجاء في البيان أيضا ".. ويعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".