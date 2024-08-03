وزير الدفاع الأمريكي يلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع 3 متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر

وكالات

ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع خالد شيخ محمد وشركائه المزعومين وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

وكان العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 واثنين من المتهمين الآخرين وافقوا على الإقرار بالذنب، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة، وقتها، إن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة "غير متاحة للجمهور في هذا الوقت".