دبلوماسي إيراني: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء.. ورد طهران سيكون مفاجئًا وقويًا

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسي إيراني قوله إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن رد طهران سيكون مفاجئًا وقويًا.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن محاولات إقناع طهران بعدم التصعيد لن تكون مجدية في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت إسماعيل هنية، زعيم المكتب السياسي لحماس في طهران، وفؤاد شكر، القيادي في حزب الله ببيروت.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات نشطة مع إسرائيل والحكومات العربية، وتدرس خيارات بما في ذلك نقل المزيد من وحدات الدفاع الصاروخي إلى المنطقة.

ونفت وكالة "رويترز" للأنباء ما أوردته مصادر باسمها عن استعدادات وشيكة لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل، وذلك بعدما انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للوكالة البريطانية.

وقال متحدث باسم وكالة "رويترز" البريطانية إن تلك المزاعم كاذبة، مؤكدًا أن الوكالة لم تذكر ذلك.

وخلال الساعات القليلة الماضية، خرجت العديد من الأنباء التي تفيد بأن إيران تستعد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أثناء تواجده في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأيضًا اغتيال القائد بحزب الله فؤاد شكر في لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن وزارة الدفاع الإيرانية، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق نظرًا لحساسية الوضع.

وغرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلًا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".