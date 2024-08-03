فرنسا تحث مواطنيها على مغادرة إيران بسبب "خطر التصعيد العسكري"

باريس - (د ب أ)

حثت فرنسا مواطنيها الذين يزورون إيران حاليًا على مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة، وسط مخاوف متزايدة من خطر نشوب حرب بعد مقتل قائدين بارزين من قادة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن الدافع وراء التحذير هو تزايد خطر التصعيد العسكري .

وأكدت الوزارة مجددا احتمال أن يواجه الزائرين خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة وقلة خيارات المغادرة بسبب احتمال إغلاق المجال الجوي الإيراني.

يشار إلى أن التوترات الإقليمية تزايدت منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران خلال

زيارة لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان يوم 31 يوليو الماضي.

وألقى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي باللوم على إسرائيل في عملية الاغتيال، وقال إن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس، ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".