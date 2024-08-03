إعلان

BBC

وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس نقل المزيد من وحدات الدفاع الصاروخي إلى الشرق الأوسط

01:27 ص السبت 03 أغسطس 2024

حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات نشطة مع إسرائيل والحكومات العربية، وتدرس خيارات بما في ذلك نقل المزيد من وحدات الدفاع الصاروخي إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم السبت، عن إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، ورفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أوامرًا بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق وصلت حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

كما غرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

وقالت طهران وحلفاؤها للدبلوماسيين إن الرد سيكون "ثقيلًا وسريعًا" لكنهم لم يحددوا متى أو كيف، مما يزيد من خطر الحرب.

إيران وإسرائيل الحرب بين إيران وإسرائيل الوضع الأمني المتوتر في الشرق الأوسط إيران تتوعد إسرائيل الولايات المتحدة وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فرنسا تحث مواطنيها على مغادرة إيران بسبب "خطر التصعيد العسكري"

إعلان

إعلان

نهائي منتظر.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم
الهجوم على موقع الطيران الإسرائيلي وتهديد خامنئي.. ماذا يحدث في إيران وإسرائيل؟
بيان عاجل من السفارة الأمريكية في إسرائيل