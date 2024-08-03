وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس نقل المزيد من وحدات الدفاع الصاروخي إلى الشرق الأوسط

وكالات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات نشطة مع إسرائيل والحكومات العربية، وتدرس خيارات بما في ذلك نقل المزيد من وحدات الدفاع الصاروخي إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم السبت، عن إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، ورفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أوامرًا بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق وصلت حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

كما غرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

وقالت طهران وحلفاؤها للدبلوماسيين إن الرد سيكون "ثقيلًا وسريعًا" لكنهم لم يحددوا متى أو كيف، مما يزيد من خطر الحرب.