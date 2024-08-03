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مسؤول أمريكي: إسرائيل وأمريكا تستعدان لرد انتقامي إيراني لا يمكن تصور شدته نهاية الأسبوع

01:20 ص السبت 03 أغسطس 2024

المواجهة بين إيران وإسرائيل

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وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل وأمريكا تستعدان لضربة انتقامية إيرانية لا يمكن تصور شدتها على إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم السبت، عن إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، ورفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أوامرًا بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق وصلت حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

وغرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

وقالت طهران وحلفاؤها للدبلوماسيين إن الرد سيكون "ثقيلًا وسريعًا" لكنهم لم يحددوا متى أو كيف، مما يزيد من خطر الحرب.

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