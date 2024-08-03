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البنتاجون: إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط

12:54 ص السبت 03 أغسطس 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم السبت، عن إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، ورفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أوامرًا بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق وصولت حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

كما غرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

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