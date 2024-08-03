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الهجوم على موقع الطيران الإسرائيلي وتهديد خامنئي.. ماذا يحدث في إيران وإسرائيل؟

12:31 ص السبت 03 أغسطس 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

خلال الساعات القليلة الماضية، خرجت العديد من الأنباء التي تفيد بأن إيران تستعد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أثناء تواجده في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأيضًا اغتيال والقائد بحزب الله فؤاد شكر في لبنان.

البداية جاءت مع إعلان العديد من وسائل الإعلام العبرية، عن تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة,

البعض تنبأ بأن العطل كان سببه هجوم سيبراني، وآخرين أكدوا أن العطل كان بسبب الضغط على النظام الخاص بالمطارات نتيجة مغادرات العديد من السكان في إسرائيل نظرا للخوف من الرد الإيراني.

بعد ساعات قليلة من إعلان العطل بالمطارات، خرج مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة ليتحدث عن أنه: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

ونظرا لتطور الأحداث أيضًا، أعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.


فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

كما غرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة، وذلك بعد توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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