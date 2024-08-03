غادروا إنها قادمة.. مسؤول إيراني يوجه رسالة إلى سكان إسرائيل



وكالات

قال مستشار وزارة الخارجية الإيرانية محمد مرندي، في تغريدة عبر موقع إكس: "غادروا إسرائيل إنها (الصواريخ) قادمة".

🔻مستشار الخارجية الايرانية "محمد مرندي" في تغريدة عبر إكس: غادروا .. إنها (الصواريخ) قادمة pic.twitter.com/7kY2l7ebG0 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) August 2, 2024

وأعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

وفي وقت سارق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بتعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب بسبب الضغط الكثيف من المسافرين، في ظل التوتر الأمني وإلغاء شركات طيران رحلاتها إلى إسرائيل وسعي الإسرائيليين للسفر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة والاشتباه في هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.