بعد تهديدات إيران.. حاملة الطائرات الأمريكية تصل قبالة السواحل الإيرانية

وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران.

كانت الخطوط الجوية التركية أجلت رحلاتها إلى إيران الليلة بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بتعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب بسبب الضغط الكثيف من المسافرين، في ظل التوتر الأمني وإلغاء شركات طيران رحلاتها إلى إسرائيل وسعي الإسرائيليين للسفر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة والاشتباه في هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.