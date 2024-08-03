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تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب

12:00 ص السبت 03 أغسطس 2024

مطار بن غوريون

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وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بتعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب بسبب الضغط الكثيف من المسافرين، في ظل التوتر الأمني وإلغاء شركات طيران رحلاتها إلى إسرائيل وسعي الإسرائيليين للسفر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة والاشتباه في هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

مطار بن غوريون تعطل مواقع المطارات تل أبيب
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