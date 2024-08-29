هاريس: أعتقد أنني سأفوز بالانتخابات وسأكون رئيسة لجميع الأمريكيين

وكالات

في مقابلة حصرية مع CNN يوم الخميس، قبل 10 أسابيع من الاستحقاق المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، أطلت كامالا هاريس، الخميس، في أول مقابلة تلفزيونية كمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت في مقابلة حصرية لشبكة "سي إن إن قالت كامالا هاريس إنها لا تستبق الانتخابات لكنها تعتقد أنها ستفوز بالانتخابات، مؤكدة أنها ستعمل "كرئيسة لجميع الأمريكيين".

وأضافت هاريس خلال المقابلة، أنها ستعين جمهوريا في منصب حكومي إذا فازت في الانتخابات.

وشددت على أنها تتقبل اختلاف الأراء ومن مصلحة الأمريكيين وجود جمهوري في إدارتها حال فوزها، مؤكدة على أن قيمها لن تتغير حتى لو هناك تحولات في بعض القضايا الملحة، لافتة إلى أن "قانون خفض التضخم مثال على سجلها في مكافحة تغير المناخ".