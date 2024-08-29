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الاحتلال ينسحب بشكل كامل من مدينة طولكرم ومخيمها

11:21 م الخميس 29 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من مدينة طولكرم ومخيمها.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن العملية العسكرية ما تزال مستمرة في مدينة جنين ومخيمها فقط، بعد انتهاء العملية العسكرية فجر الخميس بمخيم الفارعة جنوب طوباس.

مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفارعة للاجئين جنوب طوباس، بعد عدوان واسع استمر 30 ساعة، تمكن أهالي المخيم من تشييع جثامين شهدائهم الأربعة.

وبارتقاء الشهداء الأربعة، ارتفع عدد الشهداء في المخيم منذ السابع من أكتوبر إلى 19 شهيدا، إضافة إلى العديد من الجرحى، بينما بلغ مجمل عدد الشهداء في محافظة طوباس كاملة منذ ذلك الحين 46 شهيدا. كما ارتفعت حصيلة الشهداء في المحافظات الشمالية كافة إلى 669 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 5600 جريح.

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