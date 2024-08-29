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BBC

"ولادة مفاجئة".. هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في ليبيا (صور)

11:11 م الخميس 29 أغسطس 2024
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    مصر للطيران
  • عرض 7 صورة
    مصر للطيران
  • عرض 7 صورة
    مصر للطيران
  • عرض 7 صورة
    مصر للطيران
  • عرض 7 صورة
    مصر للطيران
  • عرض 7 صورة
    مصر للطيران
  • عرض 7 صورة
    مصر للطيران

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وكالات

في موقف غير متوقع، اضطرت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران أقلعت من مطار القاهرة متوجهة إلى مطار دوالا بدولة الكاميرون، إلى الهبوط اضطراريا في ليبيا بسبب حالة ولادة مفاجئة.

وشعرت راكبة من الجنسية الكاميرونية بآلام الولادة بعد إقلاع طائرة مصر للطيران بالرحلة رقم 887 / 737-800 من مطار القاهرة الدولي، حيث جاءها المخاض بشكل مفاجئ، ما اضطر قائد الطائرة إلى التواصل مع أقرب المطارات وهو مطار الكفرة الدولي لطلب الهبوط الاضطراري.

وبالفعل تم تجهيز المهبط من قبل الجهات الأمنية الليبية والمختصة بالمدينة، حيث تم استدعاء طاقم من مستشفى الكفرة للنساء والولادة وجهاز الإسعاف والطوارئ، وأطباء من المستشفى لاستقبال حالة الولادة المستعجلة على الطائرة، حيث تمت عملية الولادة داخل الطائرة بنجاح، وأنجبت السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة، وهبطت الطائرة المصرية في تمام الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب بعض وسائل الإعلام المحلية، تم نقل السيدة وطفلها إلى مستشفى النساء والولادة لمتابعة حالتها.

وأعلن مطار الكفرة الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مغادرة طائرة مصر للطيران مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى الكاميرون.

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