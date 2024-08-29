"بكاء وعويل".. مشاهد من جنازة جندي إسرائيلي قتلته المقاومة في غزة

كارثة غير مسبوقة بالسودان.. مشاهد من انهيار سد أربعات وفيضانات تغرق

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل جندي برتبة رقيب أول في الكتيبة 932 بلواء "ناحال" خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن الرقيب عميت فريدمان، 19 عامًا، قد قُتل أثناء القتال في جنوب قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد من جنازة الجندي القتيل، والذي دفن في مدينة أور يهودا، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنازة الإرهابي عميت فريدمان، نجل عساف فريدمان، عضو الكنيست الإسرائيلي ومدير لجنة الخارجية والأمن الذي قتل في جنوب القطاع . https://t.co/otIK9LlVGk pic.twitter.com/nBK5pP1HIF — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 29, 2024

الجندي القتيل عميت فريدمان، هو نجل عساف فريدمان، عضو الكنيست الإسرائيلي ومدير لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قنصت وقتلت جنودا إسرائيليين في عمليات ضد القوات المتوغلة جنوب مدينة غزة، في حين أوقع القصف الإسرائيلي على القطاع عشرات الشهداء منذ فجر اليوم.

فقد قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عبر تطبيق تليجرام إن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين بينما كانا يتحصنان في مبنى جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها فجروا عبوة بآلية عسكرية إسرائيلية في حي الزيتون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

جنازة الإرهابي عميت فريدمان، نجل عساف فريدمان، عضو الكنيست الإسرائيلي ومدير لجنة الخارجية والأمن الذي قتل في جنوب القطاع . pic.twitter.com/WvDaMeBt9k — أحمد (@Ahmed23775283) August 29, 2024

وفي عملية أخرى، قالت السرايا إنها فجرت عبوة برميلية مزروعة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة جنوبي حي تل الهوى بمدينة غزة أيضا.