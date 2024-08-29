حزب الله يستهدف مستوطنتي المطلة والمنارة الإسرائيليتين بالأسلحة المناسبة

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين مساء اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنتي ‏ المطلة و المنارة الإسرائيليتين، رداً على اعتداءات إسرائيل على بلدة كفركلا الجنوبية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضيّة، رداً على الاغتيالات الإسرائيلية في منطقتي "البقاع" شرق لبنان و"المصنع" عند الحدود اللبنانية السورية. واستهدفوا جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة "زرعيت"، وفي محيط مستوطنة " كفريوفال" الإسرائيليتين بالأسلحة الصاروخية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة الفلسطينيين بالقطاع.