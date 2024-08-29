إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأردن

وكالات

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بمحاولة إنشاء "جبهة إرهابية شرقية" ضد بلاده عبر الأردن.

ونشر كاتس – الذي واجه بعض الانتقادات بسبب أسلوبه في الهجمات الدبلوماسية عبر الإنترنت – صورة تم رسمها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كأخطبوط له أذرع عديدة،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

ويزعم وزير الخارجية أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يقوم بتهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن، "في محاولة لزعزعة استقرار النظام وتحويل الحدود الإسرائيلية الأردنية من حدود سلمية إلى جبهة مشتعلة ".

وادعى قائلًا "ثم يتم نقل الأسلحة إلى الضفة الغربية حيث يتم إنشاء بنية تحتية إرهابية إيرانية حمساوية ".

ويدعو كاتس إلى بناء سياج أمني “بسرعة” على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية، وهو الأمر الذي وعد به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أكثر من عقد ولكن تم رفضه من قبل مسؤولي الأمن.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة، كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.