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الأمم المتحدة: إسرائيل توافق على هدنة في غزة

08:20 م الخميس 29 أغسطس 2024

الحرب في غزة

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وكالات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس موافقة إسرائيل على هدن يومية محدودة فى القتال الدائر في قطاع غزة للسماح بتدشين حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية إن إسرائيل وافقت على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطبيق وقف إطلاق نار في مناطق معينة في غزة بغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال.

وأضافت القناة أن القرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمنظومة الأمنية.

بدوره علق مكتب نتنياهو على ذلك للقناة قائلا إن "هذه ليست هدنة، بل تخصيص أماكن معينة في القطاع للتطعيم وقد حظي الموضوع بتأييد الوزراء".

ولم يصدر أي تعليق من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع على ذلك، فيما لم تتلق وزارة الصحة في غزة ردا رسميا بشأن الهدنة الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد وصول لقاحات لمكافحة فيروس شلل الأطفال في القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن 1.26 مليون جرعة من نوع "OPV2" الخاصة بحملة مكافحة شلل الأطفال، بالإضافة الى 500 حافظة للقاح وصلت إلى مستودعاتها.

وأضاف البيان أن العمل جار لإطلاق حملة المكافحة بالتنسيق مع الشركاء.

وتستهدف الحملة 640 ألف طفل، وسيتم إعطاء جرعتين من اللقاح لكل طفل من عمر يوم وحتى عشر سنوات، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

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