بعد هجوم زولينجن.. الحكومة الألمانية تعتزم السماح باستخدام تقنية التعرف على الوجه

برلين- (د ب أ)

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا السماح مستقبلا باستخدام بتقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل وذلك في إطار سعي برلين إلى تحسين مكافحة "التطرف الإسلاموي".

وفي إطار هذه الخطوة، سيتم منح جهات التحقيق صلاحية عمل مقارنة بيومترية لبيانات الإنترنت المتاحة للجمهور بشكل عام لتسهيل عملية التعرف على المشتبه بهم أو الأشخاص المطلوبين. ووفقا لقرار الائتلاف، فإن من المنتظر أن يتم هذا الإجراء مع مراعاة لائحة الذكاء الاصطناعي ومتطلبات حماية البيانات.

وقالت وكيلة الوزارة أنيا هايدوك التي مثلت وزير الاقتصاد روبرت هابيك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديم حزمة الإجراءات إن "عدم السماح بتطبيق هذا الإجراء حتى الآن يعد نوعا من المفارقة التاريخية".وأضافت: "من هذا المنطلق، فإن هذه اللائحة التي سنطبقها في هذا الشأن مهمة وشديدة المواكبة للعصر".

وأكدت هايدوك: "لقد اتفقنا على حزمة إجراءات ليست فقط متوازنة وبالتالي معقولة للغاية بل إنها أيضا فعالة للغاية"، لافتة إلى أن الائتلاف كان حريصًا في ذلك على الحفاظ على الحق الأساسي في اللجوء.