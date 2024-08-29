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BBC

مسؤولة أممية تحث الاتحاد الأوروبي على تكثيف عمليات الإجلاء الطبي في غزة

07:58 م الخميس 29 أغسطس 2024

سيجريد كاج

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بروكسل- (د ب أ)

حثت سيجريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للجهود الإنسانية بغزة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على تكثيف الإجلاء الطبي للمرضى في غزة.

وقالت كاج للصحفيين في بروكسل، إنه يتعين إجلاء أكثر من 12 ألف مدني فلسطيني يتعذر علاجهم في غزة.

وبينما أشارت كاج إلى الجهود التي تبذلها إيطاليا ودول التكتل الأخرى، قالت إنه ليس من الصواب توقع حصر استقبال المرضى على مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة فقط.

وقالت كاج: "إنه لشيء جيد وإنساني للغاية، وأظن أنه من الممكن بشكل عملي من الناحية التشغيلية العمل مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات لتسهيل هذه العملية".

وتزور نائبة رئيس الوزراء الهولندي السابقة العاصمة البلجيكية لإطلاع وزراء خارجية التكتل على الوضع في غزة والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للسكان.

وقالت كاج إنه لا يمكن أن تحقق المساعدات الإنسانية الكثير، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار: "لاستئناف ما يمكن وصفه بأنه يشكل حياة إنسانية في غزة".

وقالت كاج أيضا إن استعادة الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء والمياه وإزالة الأنقاض يمكن أن تتم بسرعة في الظروف المناسبة مع وقف إطلاق النار.

ورغم ذلك، ستشكل إعادة إعمار غزة تحديا كبيرا لأن حجم الضرر لم يسبق له مثيل.

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