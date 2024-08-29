جالانت يقر خطة لتشديد الإجراءات في المستوطنات

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: وافقت على خطة للجيش بدءا من الأسبوع المقبل لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، "سنزيد انتشار القوات في المستوطنات الشمالية والجنوبية لتأمين تنقلات طلاب المدارس".

وفيما سبق قال موقع "واللا" العبري نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الإرهاب اليهودي يتسبب في ضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن مسؤولين بارزين في المستوطنات يرفضون التصدي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح خلال العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية، لافتا إلى أن قواته اغتالت 12 فلسطينيا واعتقلت أكثر من 10 آخرين في جنين وطولكرم خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين، إنها استهدفت قوة مشاة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محور الصناعية وحققت إصابات.