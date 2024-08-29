وزير الخارجية البولندي: روسيا ليست مستعدة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

وارسو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في مقابلة اليوم الخميس، إن روسيا ليست مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا لأنها مازالت تطالب بأن تتخلى أوكرانيا عن أجزاء كبيرة من أراضيها.

وقال وزير الخارجية لوكالة الأنباء البولندية (بي.أيه.بي) "مازالت روسيا تطالب باستسلام أوكرانيا وطالما هذا هو الحال، لن تقبله أوكرانيا".

وكان وزير الخارجية يرد على إعلان من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إنه يريد تقديم خطة سلام جديدة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وعند التحدث بشأن إنهاء الحرب، دائما ما يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من السياسيين الروس بتقديم أوكرانيا تنازلات كبيرة في الأراضي بالإضافة لحكومة صديقة لروسيا في كييف، ومنذ تقدم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، وصف المسؤولون الروس المحادثات بأنها مستحيلة تماما.

ويرى وزير الخارجية البولندي العملية الأوكرانية بطريقة أكثر إيجابية من حكومات غربية أخرى.

وأضاف "فعلت أوكرانيا شيئا لم يتوقعه بوتين، لقد احتلت جزءا من روسيا، والآن هناك أساس للمحادثات وللطلب من الدولتين الانسحاب إلى حدود معترف بها دوليا".

كانت روسيا رفضت خطة سلام طرحها زيلينسكي في ديسمبر عام 2022 من عشر نقاط، وتتضمن الخطة من بين بنود أخرى، سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها، والعدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا، وتأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.