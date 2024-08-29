المخابرات الأمريكية: مشتبه بهما استهدفا قتل "عشرات الآلاف" في حفل غنائي بالنمسا

فيينا - (د ب أ)

قال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ديفيد كوهين اليوم الخميس، إن المشتبه بهما اللذان خططا للهجوم الفاشل الذي استهدف حفل تايلور سويفت في فيينا كانا يسعيان إلى قتل "عشرات الآلاف من الأشخاص".

وقال كوهين في مؤتمر قمة للاستخبارات والأمن القومي في واشنطن أمس الأربعاء: "إنهما كانا يعتزمان قتل عدد كبير، عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل".

كما أكد مسؤول "سي آي إيه" أن جهاز المخابرات الخارجية الأمريكية قدم معلومات إلى السلطات النمساوية لمساعدتها في إحباط الهجوم.

وكان من المقرر أن تحيي النجمة الأمريكية تايلور سويفت ثلاث حفلات في فيينا في إطار جولتها التي حطمت الأرقام القياسية في أغسطس، لكن تم إلغاؤها بشكل سريع بعد إلقاء القبض على شابين يشتبه في اعتزامهما شن هجوم إرهابي.

وقال المحققون إن شابا، 19 عاما، قيل إنه أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي كان يعتزم قيادة سيارة محملة بالمتفجرات وسط حشد من جمهور سويفت الذين كانوا ينتظرون دخول ساحة الملعب قبل الحفل.

ويعتقد أن الشريك الثاني أصغر سنا من المشتبه به الأول.

وكان من الممكن تواجد أكثر من 60 ألف شخص داخل الملعب خلال الحفل الذي نفدت تذاكره بالكامل لو لم يتم إلغاؤه، إضافة إلى احتمال تجمع عشرات الآلاف ممن لا يحملون تذاكر في مكان قريب للاحتفال.

وتجري السلطات حاليا التحقيق مع المشتبه بهما، اللذين تم حبسهما احتياطيا، للاشتباه في انتمائهما إلى منظمة إرهابية ومنظمة إجرامية.