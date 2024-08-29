استشهاد 12 فسلطينيًا خلال اليوم الأول من العملية العسكرية الإسرائيلية بمدن الضفة

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استشهاد 12 فلسطينيًا واعتقال 10 آخرين خلال اليوم الأول من العملية العسكرية الموسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن اثنين من جنوده قد أصيبا بجروح خلال الاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.

وصرح مصدر بالأمن الفلسطيني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن عناصر المقاومة الفلسطينية بكتيبة "مخيم بلاطة" بالضفة الغربية قاموا بتسليم أنفسهم للأمن الفلسطيني من أجل تصعيد الوضع من خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم كما حدث مع في عدد من مخيمات الضفة الغربية.