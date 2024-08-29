لافروف: لم يعد الحديث عن إجراء محادثات مع أوكرانيا ملائما

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم "الخميس" إن روسيا كانت مستعدة بدون شك لإجراء محادثات مع أوكرانيا،لكن هذه الاستعدادات أفسدها هجوم الأخيرة على منطقة كورسك الروسية.

وأوضح لافورف -في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيرته السنغالية ياسين فال: "نحن نتذكر دائما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم أحدث مقترح للسلام في يونيو، بعد أن تم تدمير وتخريب جميع المبادرات والاتفاقات السابقة من قبل نظام كييف وداعميه الغربيين"، وذلك بحسب ما نقلت كالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف: "كانت استعداداتنا للمحادثات لا شك فيها على الإطلاق،ولكن بالطبع بعد التحرك الطائش في منطقة كورسك، لم يعد النقاش حول هذا الموضوع ملائما".

جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية شنت هجوما كبيرا على منطقة كورسك في 6 أغسطس الجاري،وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقدت أوكرانيا ما يصل إلى 7 آلاف جندي و74 دبابة منذ بدء القتال في منطقة كورسك.