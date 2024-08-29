إعلان

BBC

لافروف: لم يعد الحديث عن إجراء محادثات مع أوكرانيا ملائما

04:41 م الخميس 29 أغسطس 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم "الخميس" إن روسيا كانت مستعدة بدون شك لإجراء محادثات مع أوكرانيا،لكن هذه الاستعدادات أفسدها هجوم الأخيرة على منطقة كورسك الروسية.

وأوضح لافورف -في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيرته السنغالية ياسين فال: "نحن نتذكر دائما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم أحدث مقترح للسلام في يونيو، بعد أن تم تدمير وتخريب جميع المبادرات والاتفاقات السابقة من قبل نظام كييف وداعميه الغربيين"، وذلك بحسب ما نقلت كالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف: "كانت استعداداتنا للمحادثات لا شك فيها على الإطلاق،ولكن بالطبع بعد التحرك الطائش في منطقة كورسك، لم يعد النقاش حول هذا الموضوع ملائما".

جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية شنت هجوما كبيرا على منطقة كورسك في 6 أغسطس الجاري،وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقدت أوكرانيا ما يصل إلى 7 آلاف جندي و74 دبابة منذ بدء القتال في منطقة كورسك.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي منطقة كورسك الروسية مقترح للسلام روسيا أوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصين تدعو إلى الكف عن توسيع نطاق ميدان المعارك في الصراع الروسي الأوكراني

إعلان

إعلان

* إقرار غرامات على التأخير في سداد فاتورة الكهرباء تصل لـ 7% - مستند
* بتقنية الواقع المعزز| التقِ مع أطفال غزة النازحين إلى مصر