إعلان

BBC

قوات الاحتلال تُحرق عددًا من المنازل في مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

04:23 م الخميس 29 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أضرمت قوات الإسرائيلي، اليوم الخميس، النيران في أحد المنازل بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، ضمن العملية العسكرية الواسعة التي بدأها الجيش الإسرائيلي.

وأدى الحريق، لتمدد النيران إلى 10 منازل مجاورة في حي المنشية بمخيم نور شمس.

ووقعت عدد من حالات اختناق من جراء حرق الاحتلال للمنازل، ومنع طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى المكان.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في عدد من مدن الضفة الغربية في طولكرم وجنين والفارعة ومخيم نور شمس وطوباس، ارتقى خلالها عدد من الشهداء كما أصيب العشرات.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال العملية العسكرية، بذريعة انتمائهم إلى خلايا تدعمها إيران في الضفة.

وألحقت قوات الاحتلال دمارًا وساعة بالبنى التحتية في المناطق التي اقتحمتها.

قوات الإسرائيلي مدينة طولكرم الضفة الغربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لافروف: لم يعد الحديث عن إجراء محادثات مع أوكرانيا ملائما

إعلان

إعلان

* إقرار غرامات على التأخير في سداد فاتورة الكهرباء تصل لـ 7% - مستند
* بتقنية الواقع المعزز| التقِ مع أطفال غزة النازحين إلى مصر