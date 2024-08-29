قوات الاحتلال تُحرق عددًا من المنازل في مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

(وكالات)

أضرمت قوات الإسرائيلي، اليوم الخميس، النيران في أحد المنازل بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، ضمن العملية العسكرية الواسعة التي بدأها الجيش الإسرائيلي.

وأدى الحريق، لتمدد النيران إلى 10 منازل مجاورة في حي المنشية بمخيم نور شمس.

ووقعت عدد من حالات اختناق من جراء حرق الاحتلال للمنازل، ومنع طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى المكان.

قوات الاحتلال تحرق منازل الفلسطينيين في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/SV5yGv8xCt — غزة العزة (@DalilaDali59341) August 29, 2024

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في عدد من مدن الضفة الغربية في طولكرم وجنين والفارعة ومخيم نور شمس وطوباس، ارتقى خلالها عدد من الشهداء كما أصيب العشرات.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال العملية العسكرية، بذريعة انتمائهم إلى خلايا تدعمها إيران في الضفة.

وألحقت قوات الاحتلال دمارًا وساعة بالبنى التحتية في المناطق التي اقتحمتها.