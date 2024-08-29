روسيا والسنغال تتفقان على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة والاستكشاف

موسكو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع وزيرة خارجية السنغال، ياسين فال، اليوم الخميس، إن روسيا والسنغال اتفقتا على اتخاذ خطوات بشأن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة والاستكشاف.

وأضاف لافروف: "بحثنا مجالات التعاون الثنائي الرئيسية، وأولينا اهتماما خاصا بالعلاقات التجارية والاقتصادية، واتفقنا على اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجال الاستكشاف وتنمية الموارد المعدنية وتطوير الطاقة والبنية التحتية ومصائد الأسماك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتابع: "تعد روسيا حاليا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى السوق السنغالية، وتجري محادثات بشأن الإمدادات المباشرة من الأسمدة والدقيق والقمح، حيث تتم مثل هذه الإمدادات الآن عبر الوسطاء".

وأضاف لافروف أن الطرفين اتفقا على الإسراع بإنشاء لجنة حكومية مشتركة تجارية واقتصادية وتفعيل إمكانات مجتمعات الأعمال في البلدين.





