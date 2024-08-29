وزير خارجية أيرلندا: إسرائيل تشن حربا ضد الفلسطينيين وليس ضد حماس

بلجيكا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن اليوم "الخميس" أن إسرائيل تشن حربا على الشعب الفلسطيني وليس ضد جماعة حماس فقط"، مشيرا إلى أنه "لا جدوى من محاولة التلاعب في هذا الشأن".

وتابع مارتن - في تصريحات للصحفيين- أن "عدد الضحايا المدنيين من قتلى وجرحى غير مقبول. ومن الواضح لنا جميعا أنه تم خرق القانون الإنساني الدولي"،وأن الرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية غير قانوني يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ الخطوات اللازمة،وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي"الأمريكية.

واتهم مارتن إسرائيل باستهداف المدنيين عن عمد بحملتها العسكرية التي شنتها ضد حركة "حماس"، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حث وزراء خارجية الاتحاد على دراسة احتمال فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين على خلفية "إدلائهم بتصريحات تحث على الكراهية ضد الفلسطينيين، وتدعم مقترحات تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وتدعو لارتكاب المزيد من الجرائم".